Covid-19, in 120mila da Nord in Sicilia: “In arrivo terza ondata”

Inizia un l’esodo verso la Sicilia che porterà sull’isola almeno 120 mila persone. Si annuncia come il fine settimana più caldo prima delle feste di Natale quello appena iniziato.

Le 120 mila persone, come riporta il Giornale di Sicilia, torneranno in Sicilia con i treni, aerei e le navi. A questi andranno aggiunti quelli che verranno in auto e attraverseranno lo stretto di Messina. Nonostante la taskforce di controlli e tamponi rapidi, ora gli esperti annunciano la terza ondata di contagi. Il rischio di trovarsi con un’altra impennata di contagi è concreto secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico.

I dati degli arrivi sull’isola, infatti, secondo gli esperti del Cts dicono che è molto alta la probabilità che possa giungere una terza ondata. Intanto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, non ha ancora deciso se inasprire le misure adottate ieri dal Consiglio dei Ministri. Il Governatore non dovrebbe apportare modifiche secondo le ultime notizie.

“Ci sarà una nuova ondata di contagi. A questo punto è inevitabile. E non è il modo migliore per prepararsi alla campagna di vaccinazioni”,dice intanto

Salvatore Corrao, membro del Cts e direttore del dipartimento di Medicina clinica dell’Università e primario di Medicina Interna del Civico. L’invito degli esperti è di restare a casa il più possibile, evitare luoghi affollati e visite ai parenti.

Avviato anche il piano della Prefettura. Dal 24 dicembre al primo gennaio, centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani presidieranno le strade e le principali arterie pedonali del centro storico di Palermo.

In alcuni nodi strategici della viabilità provinciale saranno piazzati i posti di blocco e le corsie per canalizzare le auto. Tutti i veicoli, ed eventualmente anche i pedoni, dovranno necessariamente fermarsi per dimostrare che lo spostamento è solo per ragioni di necessità.