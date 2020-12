Liberati i pescatori di Mazara del Vallo

Sono finalmente liberi i pescatori di Mazara del Vallo, bloccati in Libia da settimane dalle autorità libiche. Una svolta clamorosa dopo 108 giorni di prigionia. Lo hanno riferito persone vicine alle famiglie dei marittimi ma ora arriva anche l’ufficialità. A dare la notizia sono stati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sono volati stamattina il Libia per il passo decisivo che darà la libertà ai 18 pescatori chiusi in cella dal primo settembre.

I pescatori, probabilmente arriveranno con i loro pescherecci fino ad oggi sotto sequestro, Medinea e Antartide, percorrendo di nuovo quel tratto di mare che ha cambiato loro la vita da più di 100 giorni. “Non ho parole per l’emozione, non vedo l’ora di poterlo riabbracciare”, dice Cristina Amabilino, moglie di uno dei pescatori sequestrati.

Era il primo settembre, oltre cento giorni fa. Per 108 lunghi giorni diciotto pescatori – otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – sono stati trattenuti in Libia. Erano a bordo di due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati dalle motovedette libiche. L’accusa avanzata dalle autorità di quel Paese, è di avere violato le acque territoriali, pescando all’interno di quella che ritengono essere un’area di loro pertinenza, in base a una convenzione che prevede l’estensione della Zee (zona economica esclusiva) da 12 a 74 miglia. Nei giorni seguenti al sequestro le milizie di Haftar hanno contestato, in modo infondato, anche il traffico di droga. Inoltre nel corso delle trattative sarebbe stata avanzata la richiesta di uno ‘scambio di prigionieri’, chiedendo l’estradizione di quattro calciatori libici condannati in Italia come scafisti di una traversata in cui morirono 49 migranti.

Oggi era arrivato anche l’appello del vescovo di Monreale nel corso del funerale di Vito Lo Iacono, la terza vittima del naufragio della Nuova Iside. “Vorrei essere oggi anche vicino alle famiglie dei pescatori partiti da Mazzara che sono ancora pretestuosamente detenuti in Libia e vorrei invitare le Autorità competenti a fare tutto il possibile per farli rientrare in famiglia prima del Natale”.