Covid-19, 18 positivi al “Maria Eleonora Hospital” di Palermo

Un altro focolaio è scoppiato all’interno della struttura ospedaliera “Maria Eleonora Hospital” di Palermo. Sarebbero 18 le persone risultate positive al Covid-19, tra pazienti e personale sanitario. I locali dell’ospedale di via Regione Siciliana sono stati sottoposti a sanificazione dopo la scoperta dei positivi.

“Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, rende noto – dice la direzione dell’ospedale palermitano – che a seguito dei periodici controlli effettuati su personale sanitario e degenti, previsti dai protocolli di sicurezza regionali e nazionali, sono risultati 18 casi di positività tra pazienti e personale sanitario. I degenti risultati positivi sono tutti in corso di trasferimento nelle strutture preposte, così come il personale è stato posto in isolamento domiciliare”.

Come da protocollo, sono state sospese le attività di ricovero e ambulatoriali. Eseguita la sanificazione completa e profonda delle aree interessate e attivate tutte le procedure di sorveglianza previste dalla normativa vigente. Sui pazienti ricoverati e risultati negativi al tampone, si proseguono regolarmente le cure.

Un altro focolaio di Covid-19 è scoppiato all’interno dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Sono 17 i positivi tra pazienti e dipendenti del nosocomio di Corso Calatafimi. LEGGI QUI per approfondire.