Covid-19, Musumeci: “Tutti i siciliani vaccinati entro l’estate”

“Tutti i siciliani vaccinati entro l’estate”. È l’obiettivo che si è posto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per mettere finemente la parola dine all’emergenza Covid-19.

Musumeci a SkyNews24 ha parlato di vaccino ma anche della attuale situazione.

“La consegna dei vaccini anti Covid nelle regioni sarà graduale. Noi dovremmo riceverne come prima dotazione 141 mila dosi per sottoporre subito al trattamento il personale sanitario quello ‘in trincea’, maggiormente esposto al contagio, le persone anziane e quelle fragili”.

L’obiettivo è vaccinare tutti i siciliani entro giugno secondo Musumeci.

In tutto saranno oltre cinque milioni i siciliani vaccinati.

Musumeci torna anche sulle restrizioni di Natale. “Per le misure previste per le vacanze di Natale dobbiamo aspettare le proposte del governo centrale e su quelle, in poche ore adottare i necessari emendamenti o aggiuntivi o soppressivi. L’importante è trovare il giusto punto di equilibrio per fare capire alla gente che non c’è il liberi tutti”.

“Se il senso di responsabilità delle istituzioni dovesse essere tradito – ha osservato – allora sarà necessario tornare alle ristrettezze. In una linea di assoluta collaborazione con il governo centrale. Se ci comportassimo male nelle prossime due settimane non riesco a immaginare cosa potrebbe accadere a gennaio”.

“Abbiamo già adottato tutte le misure di controllo sanitario per chi entra in Sicilia. Per i prossimi giorni, servono misure improntate alla cautela, a patto che non si danneggi ulteriormente la nostra economia, bisogna trovare un punto di equilibrio, evitando ad esempio, gli assembramenti ma senza dare un’altra mazzata agli operatori economici che, in una regione come la mia, che ha il più alto tasso di povertà in Italia, diventerebbe veramente un colpo alla nuca”.

“Per evitare assembramenti – ha aggiunto – nella mia ordinanza ho autorizzato i sindaci a poter offrire l’orario continuato ai negozi, affinché si possano evitare ingolfamenti negli orari di punta”. “Siamo in una linea di assoluta collaborazione con il governo centrale. Il tempo dei capponi di Renzo che si beccano fra di loro credo sia già passato”, ha inoltre sostenuto Musumeci.