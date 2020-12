Musumeci e il Covid, “Il Natale mi preoccupa, la gente ha già dimenticato” (VIDEO)

“Il gioco dei colori ha determinato conflitti e amarezze. I cittadini sono stati confusi, adesso serve un orientamento più omogeneo”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una intervista andata in onda su rai News 24. Il Governatore ha criticato la scelta del governo di suddividere l’Italia in fasce di rischio. “Il periodo natalizio è allarmante – ha detto Musumeci -, la gente sembra aver dimenticato quanto accaduto”.

Davvero dobbiamo fidarci del senso di responsabilità collettivo? Questa la domanda rivolta al governatore. “Voglio sperare – dice Musumeci – che a due passi dai luoghi del passeggio ci sono perone che respirano attaccati alle macchine e che non possono stare insieme ai familiari. I contagi si prendono dove ci sono assembramenti, all’ospedale si arriva dopo”.

“Pronti al peggio ma dobbiamo essere ottimisti. Il Natale si può passare con i propri cari in famiglia, massimo 4-5 a tavola ed evitando che ci siano anziani, il più vulnerabili”. Lo ha ribadito il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Rainews24.

Per il presidente della Regione Siciliana i controlli scattati stamani per chi arriva in Sicilia “arrivano assolutamente nel momento giusto”. “Questo tipo di misura non è obbligatoria, abbiamo deciso noi di adottarla – ha detto Musumeci – per rendere più sicura la comunità siciliana. Prima di avviarla avevamo bisogno di preavvertire chi arrivava in Sicilia e abbiamo dato 4-5 giorni di tempo”.