L’Etna dà spettacolo, il 2020 si chiude con fontane di lava e boati (VIDEO)

Il vulcano Etna continua a dare spettacolo. Imbiancato di neve, continua l’attività stromboliana iniziata questa notte. Il vulcano si è fatto sentire prima con un aumento del tremore vulcanico e poi con un grande boato che ha dato inizio alla spettacolare fase parossistica. Il fenomeno si è concentrato nell’area del cratere di Sud-Est.

Nella notte sono state registrate forti esplosioni con fenomeni di fontane di lava, ricaduta di prodotti vulcanici, anche di grandi dimensioni, a distanza dall’area craterica sommitale, anche a causa di forte vento. La Regione siciliana ha appena emesso un comunicato con il quale segnala che si è registrata anche la presenza di gas potenzialmente nocivi nell’area craterica sommitale e nelle zone fratturate limitrofe. Accumuli di cenere al suolo hanno provocato disagi nell’areale etneo.

I tecnici del Dipartimento regionale hanno anche segnalato colate laviche in avanzamento e possibilità di sviluppi in tutte le direzioni e valanghe di detrito caldo in grado di interessare aree distanti dalla zona dei crateri.

L’attività esplosiva al cratere di Sud-Est è stata d’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento. Per ciò che concerne l’attività effusiva, dalle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud sia inattiva, mentre la colata proveniente dalla fessura di S-OVEST al momento meno alimentata. Inoltre, dall’analisi più dettagliata delle immagini delle telecamere, si sono osservati tre flussi piroclastici, che si sono propagati in direzione Sud-Ovest. L’evento non è ancora concluso visto che allo stato attuale, i valori dell’ampiezza media del tremore vulcanico mostrano modeste oscillazioni, rimanendo, comunque, su livelli elevati.

Il video di Gaetano Longo.