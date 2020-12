Torna in Sicilia per nonni e Natale ma all’aeroporto risulta positiva

Arriva all’aeroporto di Palermo da Torino per andare a trovare i nonni e trascorrere le feste in Sicilia ma risulta positiva al Covid. La scoperta grazie ai controlli avviati dalla Regione all’interno dello scalo. La donna è stata bloccata dopo aver eseguito il tampone rapido prima che potesse raggiungere i familiari.

Si tratta di una giovanissima donna che si è sottoposta allo screening che da oggi impegna nello scalo palermitano, 60 medici, in tre turni, dell’Asp del capoluogo. Positiva al tampone rapido, è stata subito sottoposta al molecolare. In attesa del riscontro diagnostico è stata subito trasferita con un’ambulanza per il biocontenimento al Covid Hotel San Paolo di Palermo, struttura dotata di 180 posti letto, riservata ai pazienti pauci sintomatici.

“Grazie ai controlli voluti dal Presidente della Regione abbiamo evitato che una giovane positiva di rientro in città per le festività venisse a contatto con i familiari, tra cui gli anziani nonni – ha spiegato il Commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa – è il primo concreto risultato di un intervento che si pone l’obiettivo di intercettare ed individuare subito dopo l’arrivo, i passeggeri che possono provocare il diffondersi del contagio. La donna è stata trasferita, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, al Covid Hotel dove sarà assistita dai medici dell’Usca, in attesa a breve dell’esito del tampone molecolare”.

“Soddisfazione per l’efficacia dei controlli” è stata espressa dal Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni. Da domani saranno attivate 7 postazioni anche nei porti: 6 in città ed uno a Termini Imerese. Per i viaggiatori in arrivo a Palermo con mezzi propri è a disposizione, invece, il Drive In della Fiera del Mediterraneo che, sempre da domani, sarà aperto dalle ore 6 alle 20.