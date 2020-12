Spostamenti tra Comuni, “Lo dirà il Parlamento ma c’è rischio terza ondata” (VIDEO)

“C’è il rischio di una terza ondata dopo le feste di fine anno. Non c’è lo possiamo permettere”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte da Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo e dell’Eurosummit.

Conte, tra gli altri argomenti, ha affrontato il tema dei limiti agli spostamenti tra Comuni. “Chi è in una grande città, nonostante le raccomandazioni, ha la possibilità di poter passare le feste con i parenti. Chi abita nei piccoli comuni avrà difficoltà”, ha ammesso il Premier che sembra non essere d’accordo per eventuali allentamenti.

“Non siamo contenti di introdurre misure restrittive ma l’obiettivo è garantire la salute degli italiani. Le morti sono ancora elevate e c’è il rischio di una terza ondata. Dobbiamo mantenere le restrizioni ma se il Parlamento vuole consentire eccezioni per i Comuni più piccoli, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano”.