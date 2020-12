Partinico piange Toti Costanzo, addio a un pezzo di storia della Valle dello Jato

Partinico a lutto per la morte del noto cittadino Toti Costanzo, deceduto a 80 anni a causa di una grave malattia.

Toti Costanzo lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Partinico. Era un uomo conosciutissimo in tutto il circondario per le sue battaglie a favore dei più deboli e delle classi sociali più sfortunate. Un esempio di lotta politica civile e rispettosa.

Ex consigliere comunale del Partito Comunista italiano, vicesindaco, assessore. Ha lottato contro le speculazioni edilizie a Partinico. Fondò “Il giornale della Valle dello Jato” con cui si schierò apertamente negli anni 70 con forza contro la demolizione di Palazzo Scalia, immobile simbolo del famoso film “Il giorno della civetta” che si affacciava sulla Piazza Duomo. Ha lottato contro la distilleria Bertolino, per la sua posizione all’interno del centro urbano incompatibile con il territorio e per farlo in maniera moderna aveva fondato assieme ad alcuni compagni l’emittente televisiva Telejato, che gestì sino agli anni 2000.

Era occupato a scrivere per “Sala Rossa”, il giornale online da lui fondato e faceva parte del “Comitato Invaso Poma”, organismo nato con l’obiettivo di difendere la diga Jato e l’acqua per i suoi agricoltori. Alla famiglia , alla moglie e ai figli, Gaetano, Fabrizio e Rosanna le mie personali condoglianze e quelle della redazione.

“E’ andato via un amico carissimo, un fratello – scrive Tommaso Aiello -. Abbiamo fondato assieme il Gruppo studi e Ricerche di Partinico nel 1972 e abbiamo lottato assieme per fare recuperare La Real Cantina Borbonica all’Amministrazione, ed è stato lui a convincere Gigia Cannizzo (sindaco) a provvedere per l’esproprio. E assieme abbiamo fatto tutte le battaglie per la salvaguardia dei beni culturali di Partinico e assieme abbiamo fondato il Giornale della Valle Jato dove mettevamo in evidenza tutte le problematiche del paese. Come posso accettare che te ne sia andato? Mi piange il cuore e non so cosa dire e cosa fare. Fratello mio riposa in pace dopo che hai speso tutta una vita per il bene di questo paese”.

I funerali si svolgeranno domani nella Chiesa Madre di Partinico.