Covid-19, 212 nuovi casi a Palermo: la mappa dei contagi

Continua la conta degli attuali positivi in provincia di Palermo. I dati aggiornati al 7 dicembre sui positivi a Palermo e provincia. Sempre sopra 9.000 in città e sopra 12.000 nell’area metropolitana.

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessiva di una unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 198 persone (una in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1627 persone. Trentaquattro (34) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 753. I tamponi molecolari processati sono stati 7013.

Questo il report dei contagi nelle province: 9 Agrigento , 37 Caltanissetta , 347 Catania , 10 Enna , 38 Messina , 212 Palermo , 66 Ragusa , 26 Siracusa , 8 Trapani.

Nella ex zona rossa di Misilmeri il dato comunicato dalla Città Metropolitana ammonta a 450. Sono 255 quelli comunicati dall’unità di prevenzione del Distretto Sanitario di Misilmeri all’amministrazione. “I positivi riferiti alla data odierna sono 255 – fa sapere il sindaco Rizzolo -. Il dato è calcolato al netto dei soggetti negativizzati e di quelli che dopo 21 giorni dal tampone non presentano più sintomi”.

LA LISTA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Alia 18

Alimena 12

Aliminusa 5

Altavilla Milicia 46

Altofonte 42

Bagheria 409

Balestrate 13

Baucina 39

Belmonte Mezzagno 57

Bisacquino 14

Blufi 3

Bolognetta 35

Bompietro 18

Borgetto 24

Caccamo 8

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 17

Campofiorito 4

Camporeale 6

Capaci 20

Carini 88

Castelbuono 78

Casteldaccia 91

Castellana Sicula 0

Castronovo di Sicilia 10

Cefalà Diana 10

Cefalù 9

Cerda 32

Chiusa Sclafani 26

Ciminna 89

Cinisi 17

Collesano 6

Contessa Entellina 5

Corleone 16

Ficarazzi 110

Gangi 13

Geraci Siculo 3

Giardinello 3

Giuliana 1

Godrano 0

Gratteri 1

Isnello 3

Isola delle Femmine 15

Lascari 8

Lercara Friddi 51

Marineo 42

Mezzojuso 16

Misilmeri 450

Monreale 83

Montelepre 36

Montemaggiore Belsito 18

Palazzo Adriano 7

Palermo 9278

Partinico 179

Petralia Soprana 1

Petralia Sottana 1

Piana degli Albanesi 25

Polizzi Generosa 3

Pollina 1

Prizzi 11

Roccamena 3

Roccapalumba 11

San Cipirello 19

San Giuseppe Jato 18

San Mauro Castelverde 1

Santa Cristina Gela 5

Santa Flavia 95

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 97

Terrasini 23

Torretta 6

Trabia 41

Trappeto 1

Ustica NP

Valledolmo 3

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 6

Villabate 155

Villafrati 45

TOTALE 12156