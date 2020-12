Altofonte, 400 piante di droga e allaccio abusivo: fermato 20enne

I Carabinieri di Altofonte, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per il reato di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato G.em. 20 anni. I militari hanno visto il giovane mentre entrava in una un edificio abbandonato in cui aveva allestito una serra per la coltivazione “indoor” di cannabis indica. I Carabinieri hanno trovato 400 piante già in fase di fioritura.

Nella serra era munita di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di riscaldamento, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori ENEL intervenuti sul posto.

La casa e il materiale utilizzato per realizzare la serra, sono stati sottoposti a sequestro; lo stupefacente è stato trasmesso L.A.S.S. del Reparto Operativo di Palermo per le analisi di prassi. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto nella sua abitazione di Palermo in regime di arresti domiciliari.