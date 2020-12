Covid-19, ordinanza anti-esodo di Musumeci, obbligo di tamponi per tutti

Tampone per tutti i siciliani che rientrano in Sicilia durante le feste di Natale. È, in estrema sintesi, il piano del presidente della regione Nello Musumeci in vista dell’esodo imminente.

Ordinanza di Musumeci

L’ordinanza di Musumeci sta per essere resa pubblica e, come si legge sul Giornale di Sicilia, suggerirà di eseguire il tampone prima di partire dalle altre regioni. Chi non arriverà senza tampone lo farà all’arrivo all’aeroporto o al porto. L’ordinanza di Musumeci dovrebbero essere formata tra oggi e domani.

Obiettivo del Governatore è colmare il vuoto che lascia il Dpcm fino al 20 dicembre. Fino a questa data, infatti, è possibile arrivare in Sicilia anche senza necessità di lavoro, salute o per ricongiungimento familiare. Proprio grazie a questa finestra temporale, saranno in molti a cercare di entrare in Sicilia, con il conseguente rischio che possa arrivare un’altra impennata di contagi.

Meglio fare il tampone prima di partire per evitare attese

Ora la Regione proverà a raccomandare di eseguire un tampone prima di mettersi in viaggio fino al 21 dicembre. Chi arriverà con un certificato di negatività, potrà circolare liberamente dopo l’arrivo in Sicilia. Chi non farà il tampone, lo farà una volta giunto il Sicilia. Tutti, secondo il piano, saranno sottoposti a tampone.

Negli aeroporti e nei porti si stanno già organizzando le aree in cui eseguirli. Si stanno cercando i medici che li eseguiranno. Le compagnie aeree e navali starebbero anche fornendo lalosta delle persone prenotate.

I positivi trasferiti nei Covid Hotel

Chi risulterà positivo al tampone rapido, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, verrà isolato in un’area già individuata del porto o dell’aeroporto. Poi a bordo di un mezzo del 118 verrà trasportato al San Paolo Palace, che da mesi è un Covid hotel. Poi eseguirà il tampone molecolare. In caso di accertata positività, ci si dovrà mettere in isolamento nello stesso hotel o nelle case dei parenti se sussistono le condizioni di sicurezza.

Tutti i siciliani che rientreranno in Sicilia, dovranno anche registrarsi sul portate della Regione.