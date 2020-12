Maltempo, frana sulla Palermo-Sciacca a San Cipirello

Notte di maltempo in provincia di Palermo con frane, smottamenti e allagamenti causati da forti temporali che si sono abbattuti sul Capoluogo e sulle zone interne.

Al momento si segnalano frane e cedimenti in alcune zone dell’entroterra palermitano. Due frane si sono verificate una sulla statale 624 Palermo Sciacca nei pressi di Ponte Balletto tra San Cipirello e Camporeale. L’altra nella zona di Termini Imerese, sulla SS285 per Caccamo. Diversi gli allagamenti a Palermo. Strade chiuse in centro e in periferia.

Sulla ex consortile 30 (Roccella – direzione Poggioreale) invase dal fango. Sta intervenendo un mezzo del consorzio di Bonifica per sgomberare la sede stradale invasa dal fango e consentire l’accesso alla diga Francese. Nel frattempo è in arrivò un mezzo della Protezine Civile, allertata dalla città Metropolitana di Palermo, per intervenire sulla 30 e successivamente sulla Sp 12.

Dalla mezzanotte, infatti, la Protezione Civile Regionale ha diramato lo stato di allerta arancione (compresa tra la gialla e la rossa) su tutto il territorio regionale. Venti e piogge di modesta intensità dovrebbero persistere almeno per tutto il corso della mattinata. Un graduale miglioramento potrebbe verificarsi dalle prime ore del pomeriggio.