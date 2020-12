Lacrime a Palermo, muore il noto Dj Peppe Wjan

È morto a Palermo Peppe Wjan, noto Dj Palermitano, 51 anni. Una notizia che scuote la città di Palermo e la provincia. Era stato impegnato al Cerisdi e alla Regione. Una persona conosciutissima a Palermo.

Peppe Wjan è morto a causa delle complicazioni a seguito di un incidente stradale. Nel corso degli ultimi giorni le sue condizioni di morte si sono aggravate fino a oggi. L’uomo è morto, infatti, questa mattina.

“Peppe Wjan – scrive la collega Milva Averna su Facebook – grande amico mio! Una sola persona al mondo con cui tu non sia stato meraviglioso non c’è. Sei stato una gioia per gli occhi e per il cuore. Gli angeli si godranno la tua amicizia e la tua simpatia come ce la siamo goduta noi”.

“Adesso basta – scrive una amica di Peppe Wjan – quest’anno ci ha portato via troppi affetti. Peppe Wjan ma anke no. Non ci posso credere,tu che ci hai fatto divertire e così ti voglio ricordare con tutta la nostra squadra del cuore”.