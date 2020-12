Incidente a Partinico auto-gregge, è strage di pecore

Una quarantina di pecore sono rimaste coinvolte questo pomeriggio sulla Ss113 tra Partinico e Alcamo nel corso di un grave incidente stradale. Due automobili hanno investito un gregge che in quel momento di trovava al centro della carreggiata.

Come riporta Partinicolive, l’incidente è avvenuto in territorio di Partinico, all’altezza dello svincolo per Balestrate. Sono arrivati sul luogo dell’incidente i carabinieri di Partinico, di Alcamo e la polizia stradale. A dare soccorso anche i vigili del fuoco di Partinico.

Lievemente feriti i passeggeri delle due auto. Una trentina le pecore morte e molte ferite. Complice il buio fitto e la pioggia, i due autisti non hanno visto le pecore che forse sono fuggite da un vicino allevamento.