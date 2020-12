Covid-19, in Sicilia indice Rt scende a 0,79, 16 regioni saranno gialle

In Sicilia l’indice di trasmissibilità Rt medio scende a 0,79. Si legge nella la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Fino ad oggi l’indice della Sicilia era 1.05. “Nonostante ciò viene raccomandata «la massima attenzione nella adozione e rispetto delle misure , evitarne il rilassamento prematuro e mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto tra persone al di fuori del proprio nucleo abitativo”.

Con la Sicilia migliorano tutte le regioni italiane e l’Rt nazionale scende sotto l’1, cioè a 0,91%. Un dato che lascia ben sperare ma che non deve far abbassare la guardia anche se le regioni da oggi sono tutte in potenziale zona gialla. Si attende adesso l’ordinanza del Ministro Speranza con cui sarà ridisegnata la mappa del rischio del Paese. L’ordinanza dovrebbe entrare in vigore domenica prossima.

Questi sono gli Rt delle varie realtà locali: Abruzzo 0,85, Basilicata 0,76, Calabria 1,06, Campania 0,74, Emilia-Romagna 0,99, Friuli 0,92, Lazio 1,04, Liguria 0,68, Lombardia 0,93, Marche 0,74, Molise 1,38, Piemonte 0,72, Provincia di Bolzano 0,8, Provincia di Trento 0,83, Puglia 0,89, Sardegna 0,61, Sicilia 0,79, Toscana 1,01, Umbria 0,71, Val d’Aosta 0,79, Veneto 1,13. L’unica Regione ad avere un Rt, e quindi uno scenario, che la porterebbe in zona arancione è il Molise, che però ha un rischio moderato, che quindi la fa finire comunque in zona gialla. Sono tre le realtà che hanno in Rt superiore a uno, significa che in tutte le altre la curva dei nuovi casi è in discesa. Tra tutte, il rischio alto lo hanno solo Puglia, Sardegna e Calabria (perché non ha dati completi).

“Si osserva complessivamente – dicono gli esperti della Cabina di regia – un miglioramento dell’epidemia sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, riduzione dell’incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni e diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva”. L’incidenza però è ancora troppo elevata per avere “una gestione sostenibile”.