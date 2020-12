Il Covid fa mille morti, Conte in diretta spiega il Dpcm di Natale

Mai così tante vittime sono state registrate in una sola giornata in Italia. Sono 993 i morti da Covid19 oggi. Lo dice il bollettino del Ministero della Salute. Numeri dietro i quali però ci sono persone, ognuno con una vita e una storia diversa. Ben 993 anime che vanno via a causa di questo maledetto virus mentre c’è chi lamenta: “Conte non mi vuole fare andare a sciare”.

Mai così tanti morti in Italia

Dentro i reparti Covid, per fortuna non più saturi di ammalati, i nostri nonni e le persone più fragili continuano a morire, soli, senza un familiare che possa tenere loro la mano. Ma c’è l’altra faccia della medaglia, gli italiani che continuano a lamentarsi perché a Natale non potranno andare al cenone e al veglione. Non muoiono numeri ma persone negli ospedali, 993 persone oggi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale così a 58.038.

La diretta di Conte sul Dpcm di Natale

Il premier Giuseppe Conte questa sera alle 20.20 parlerà agli italiani e annuncerà le nuove restrizioni di Natale, Capodanno, fino all’Epifania e, ci scommettiamo, saranno migliaia gli italiani che continueranno a protestare.

Le misure contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri resteranno in vigore fino al 15 gennaio. È quanto prevede la bozza del provvedimento inviata alla Regioni citata dall’Ansa. Il ‘Pacchetto’ di interventi per Natale, invece, sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Nessuna deroga al divieto di mobilità nel corso delle festività natalizie alle porte. Secondo l’agenzia Ansa sarà vietato dal 21 dicembre al 6 gennaio ogni spostamento “in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Il 25 e 26 gennaio e l’1 gennaio, inoltre, non ci si potrà spostare tra comuni salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. Resta consentito invece il rientro a residenza, abitazione o domicilio, escluse le seconde case in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e di capodanno, “anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.

Coprifuoco e divieti di spostamento

A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni: è quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm “Dalle ore 22 alle ore 5del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.