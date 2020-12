Blitz Cupola 2.0, 46 condanne e oltre 400 anni di carcere

Arrivano pesantissime condanne nell’ambito del processo Cupola 2.0 che ha inferto un colpo di grazia fatale all’organizzazione della cosiddetta Cupola di Cosa Nostra o meglio al tentativo della sua riorganizzazione.

Sono 46 in tutto le condanne pronunciate oggi dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo , all’interno dell’aula bunker del carcere Ucciardone, per un totale di oltre 4 secoli di carcere.

Quello che si è concluso oggi è il processo in abbreviato del primo stralcio dell’inchiesta contro i presunti affiliati a Cosa Nostra, che hanno tentato di farinascere la Commissione. Il blitz avvenne il 4 dicembre del 2018.

La posizione di vertice, lasciata vuota, con la morte di Totò Riina, essere presa da qualcuno e quel qualcuno qualcuno doveva essere Settimo Mineo, anziano boss palermitano che oggi ha ricevuto una condanna a 16 anni di carcere. 55 sono gli imputati al processo di primo grado che si è svolto in abbreviato, 46 le condanne e 9 assoluzioni.

Ecco le condanne

Stefano Albanese 9 anni e 2 mesi, Filippo Annatelli 13 anni e 4 mesi, al pentito Filippo Bisconti 6 anni, Giuseppe Bonanno 5 anni e 8 mesi, Carmelo Cacocciola 7 anni, Giovanni Cancemi 8 anni, Francesco Caponetto 13 anni e 4 mesi, al pentito Francesco Colletti 6 anni e mezzo, Giovanna Comito un anno e 8 mesi (pena sospesa, è difesa dagli avvocati Alessandro Martorana e Giovanni Pecorella), Giuseppe Costa 9 anni, Maurizio Crinò 10 anni, Filippo Cusimano 9 anni e 4 mesi, Rubens D’Agostino 10 anni, Gregorio Di Giovanni 15 anni e 4 mesi, Filippo Di Pisa 8 anni e 8 mesi, Andrea Ferrante 8 anni, Salvatore Ferrante 2 anni e 8 mesi, Vincenzo Ganci 8 anni e 8 mesi, Michele Grasso 8 anni e 8 mesi, Leandro Greco 12 anni, Marco La Rosa 6 anni e 8 mesi, Gaetano Leto 12 anni e 8 mesi, Erasmo Lo Bello 12 anni, Calogero Lo Piccolo 27 anni (in continuazione), al pentito Sergio Macaluso 2 anni, Michele Madonia 8 anni e 8 mesi, Umberto Maiorana un anno e 8 mesi (pena sospesa), al pentito Domenico Mammi 2 anni, Giusto Francesco Mangiapane 8 anni, Matteo Maniscalco 6 anni e 8 mesi, Luigi Marino 6 anni e 8 mesi, Antonio Maranto 2 anni, Fabio Messicati Vitale 12 anni, Giovanni Salvatore Migliore 8 anni e 8 mesi, Settimo Mineo 16 anni, Salvatore Mirino 9 anni e 4 mesi, Domenico Nocilla 9 anni e 8 mesi, Salvatore Pispicia 12 anni, Gaspare Rizzuto 12 anni e 4 mesi, Michele Rubino 10 anni e 8 mesi, Giovanni Salerno 10 anni e mezzo, Salvatore Sciarabba 14 anni, Giuseppe Serio 13 anni e 4 mesi, Giovanni Sirchia 8 anni, Salvatore Sorrentino 12 anni e 8 mesi e Salvatore Troia 9 anni.

Le assoluzioni

Per altri 9 imputati, il gup ha deciso per l’assoluzione, scagionandoli quindi dalle accuse mosse dalla Procura. Si tratta prima di tutto del presunto boss di Ballarò, Massimo Mulè (difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Marco Clementi) Giacomo Alaimo, Gioacchino Badagliacca, Giusto Giordano (difeso dall’avvocato Salvatore Gugino), Rosolino Mirabella (assistito dagli avvocati Castronovo e Silvana Tortorici), Andrea Mirino (difeso dall’avvocato Amalia Imbrociano), Nicolò Orlando, Pietro Scafidi e Giusto Sucato (difeso dall’avvocato Domenico La Blasca).

L’imputato Vincenzo sucato, 76 anni, accusato di essere il capo della famiglia di Misilmeri, è deceduto nel corso del processo a causa del Covid-19.