Oggi il nuovo Dpcm, Natale e Capodanno blindati: stop a viaggi

Il nuovo Dpcm sarà presentato oggi dal Ministro Speranza in Parlamento. Oggi è un giorno cruciale per Governo e Regioni, ancora in trattativa sui dettagli del Dpcm di Natale. Questa sera il Consiglio dei ministri sarà chiamato a varare il documento con le nuove restrizioni in vigore dal 4 dicembre. Non è detto che il Dpcm deciderà anche le regole per le feste di fine anno.

Per le feste di fine anno il Governo potrebbe decidere di varare un Decreto legge apposito e non un Dpcm.

Come abbiamo anticipato ieri in un nostro articolo (leggi qui), sarà un Natale nel segno del rigore. Non si potrà uscire da casa né a Natale e nemmeno a Capodanno visto che sarà in vigore in coprifuoco notturno dalle 22. Stop a ricongiungimenti con parenti e ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. La situazione resterà pressoché invariata nelle tre fasce gialle, arancioni e rosse.

Dal 21 dicembre, data ancora approssimativa, in Italia sarà in vigore una sorte di “zona gialla rafforzata”. L’obiettivo, come detto più volte, è evitare la risalita dei contagi.

Oggi il giorno del Dpcm

Alle Regioni arriverà una bozza del nuovo Dpcm. La misura sarà più illustrata in Parlamento dal ministro Speranza. Poi l’incontro decisivo con gli enti locali. Alle 21 in programma il CdM che dovrebbe approvare il documento.

Pochissime le novità. Saranno prorogate le misure attuali. Non è escluso nemmeno che il Dpcm di oggi non conterrà le misure di Natale. Il Governo potrebbe optate per un decreto apposito che valga dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Spostamenti tra regioni vietati e coprifuoco

Viaggi possibili solo per tornare a casa o nel proprio domicilio, per lavoro e salute. No a spostamenti per viaggi di piacere, per andare dai parenti o per raggiungere le seconde case in altra regione.

A Natale e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune. Resterà il coprifuoco dalle 22 e l’apertura dei negozi fino alle 21.