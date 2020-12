Decathlon a Palermo, ipotesi Conca d’Oro o via Ugo la Malfa

Decathlon a Palermo. Dopo anni di annunci, è la volta buona? Il megastore potrebbe presto arrivare nel Capoluogo al centro commerciale Conca d’Oro, queste le notizie di ieri e oggi. Ma fino ad oggi è solo una ipotesi, visto che dalla società che controlla il marchio Decathlon ancora non è arrivata l’ufficialità. L’ipotesi è stata ventilata da alcuni sindacati, che chiedono l’assunzione dei dipendenti ex Auchan.

Secondo quanto rivelano alcune sigle sindacali, il colosso francese dell’abbigliamento sportivo, starebbe trattando per ottenere uno spazio dentro commerciale Conca d’Oro, quello lasciato da Auchan.”Sembrerebbe infatti confermato che Decathlon subentrerà nelle superfici di vendita”, dice Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs, ricordando i circa 40 lavoratori lasciati senza occupazione.

La notizia non è confermata però di trattative per portare Decathlon a Palermo. Il marchio Decatlon è già presente in Sicilia a San Cataldo, Ragusa, Melilli, Milazzo e Catania. L’idea di arrivare a Palermo però sembra essere sotto una maledizione visto che più volte la trattativa è fallita. Quella del Conca d’Oro resta solo una ipotesi infatti. La società, secondo alcune fonti giornalistiche, starebbe trattando anche un’altra location in via Ugo La Malfa ma anche su questa notizia non vi sono conferme dall’azienda francese.

Nelle scorse settimane si è rincorsa la voce di una apertura di Decathlon a Trapani dove verrà aperto il sesto store siciliano, il primo dell’area occidentale isolana. L’azienda francese sta lavorando per inaugurare il punto-vendita nel 2021. L’area dove sorgerà è stata già individuata e la macchina burocratica è all’opera per rendere il tutto quanto più semplice possibile. Per Palermo nulla sarebbe stato ancora deciso.