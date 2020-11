Covid-19, in salita di nuovo i contagi nel Palermitano: LA MAPPA

Nuovamente in aumento gli attuali positivi a Palermo (sopra 8.000) e in provincia (sopra 11.000). Il report completo sulla situazione nell’area metropolitana aggiornato al 26 novembre di Palermo è stato diramato dalla Città Metropolitana che si occupa di produrre le statistiche sull’andamento dell’epidemia in provincia.

Dopo la diminuzione dei giorni scorsi, si registra un altro aumento. E’ sempre il Capoluogo a trainare i numeri ma ci sono anche piccoli comuni in cu i contagi sono in aumento. Sotto controllo, ma ancora elevati i numeri degli attuali positivi nelle due zone rosse di Misilmeri e Ciminna. I dati sono aggiornati al 26 novembre in base ai report dell’Asp di Palermo.

LA LISTA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Alia 27

Alimena 1

Aliminusa 5

Altavila Milicia 50

Altofonte 65

Bagheria 456

Balestrate 17

Baucina 14

Belmonte Mezzagno 549

Bisacquino 53

Blufi

Bolognetta 58

Bompietro 26

Borgetto 26

Caccamo 20

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 17

Campofiorito 18

Camporeale 9

Capaci 12

Carini 104

Castelbuono 109

Casteldaccia 49

Castellana Sicula 5

Castronovo di Sicilia 12

Cefalà Diana 10

Cefalù 25

Cerda 24

Chiusa Sclafani 11

Ciminna 89

Cinisi 10

Collesano 8

Contessa Entellina 7

Corleone 41

Ficarazzi 130

Gangi 16

Geraci Siculo 52

Giardinello 1

Giuliana 1

Godrano 0

Gratteri 0

Isnello 1

Isola delle Femmine 13

Lascari 11

Lercara Friddi 38

Marineo 44

Mezzojuso 16

Misilmeri 460

Monreale 84

Montelepre 36

Montemaggiore Belsito 18

Palazzo Adriano 9

Palermo 8005

Partinico 152

Petralia Soprana 6

Petralia Sottana 1

Piana degli Albanesi 25

Polizzi Generosa 5

Pollina 1

Prizzi 11

Roccamena 4

Roccapalumba 8

San Cipirello 23

San Giuseppe Jato 27

San Mauro Castelverde 0

Santa Cristina Gela 8

Santa Flavia 87

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 99

Terrasini 26

Torretta 55

Trabia 34

Trappeto 1

Ustica NP

Valledolmo 4

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 8

Villabate 152

Villafrati 59

TOTALE 11117