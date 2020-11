Covid-19, calano i contagi nel Palermitano: i dati di tutti i Comuni

Arrivano buona notizie dal fronte della guerra al Covid-19 in provincia di Palermo dove si assiste, dopo un mese, ad un calo dei positivi. Numeri finalmente confortanti per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 in provincia di Palermo. Dopo un mese calano infatti gli attuali positivi, scendendo sotto quota 8.000 in città e sotto quota 11.000 in provincia. E’ quanto emerge dal report quotidiano curato dall’Ufficio statistica della Città Metropolitana di Palermo, che si basa sui dati forniti dalla ASP.

Restano ancora critiche pero critiche le situazioni di alcuni comuni, Misilmeri e Ciminna, zone rosse, in primis. Tanti ancora i positivi a Bagheria. La presidenza della Regione segue inoltre le situazioni legate ai nuovi contagi di Castelbuono e Montelepre dove si sta assistendo ad una impennata di nuovi positivi.

LA LISTA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Alia 27

Alimena 1

Aliminusa 5

Altavila Milicia 46

Altofonte 72

Bagheria 411

Balestrate 16

Baucina 14

Belmonte Mezzagno 54

Bisacquino 55

Blufi 3

Bolognetta 76

Bompietro 26

Borgetto 26

Caccamo 20

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 17

Campofiorito 18

Camporeale 11

Capaci 12

Carini 104

Castelbuono 109

Casteldaccia 49

Castellana Sicula 6

Castronovo di Sicilia 12

Cefalà Diana 10

Cefalù 25

Cerda 26

Chiusa Sclafani 11

Ciminna 91

Cinisi 10

Collesano 8

Contessa Entellina 7

Corleone 39

Ficarazzi 124

Gangi 13

Geraci Siculo 6

Giardinello 1

Giuliana 3

Godrano 0

Gratteri 0

Isnello 1

Isola delle Femmine 13

Lascari 11

Lercara Friddi 38

Marineo 72

Mezzojuso 16

Misilmeri 445

Monreale 89

Montelepre 35

Montemaggiore Belsito 18

Palazzo Adriano 11

Palermo 7713

Partinico 148

Petralia Soprana 6

Petralia Sottana 0

Piana degli Albanesi 25

Polizzi Generosa 5

Pollina 1

Prizzi 9

Roccamena 4

Roccapalumba 8

San Cipirello 20

San Giuseppe Jato 24

San Mauro Castelverde 0

Santa Cristina Gela 5

Santa Flavia 78

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 101

Terrasini 26

Torretta 55

Trabia 34

Trappeto 1

Ustica NP

Valledolmo 4

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 10

Villabate 159

Villafrati 59

TOTALE 10.802