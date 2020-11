Covid-19, 90 positivi a Monreale: solo 4 dai tamponi rapidi

Quattro nuovi positivi su 220 tamponi rapidi eseguiti. È il risultato della campagna di screening eseguita oggi a Monreale nell’ambito dello screening di massa avviato dalla Regione Siciliana. Oggi a Monreale hanno partecipato anche i cittadini non legati ad ambienti scolastici.

“É un risultato importante e molto confortante”, commenta il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Arrivano dunque dati confortanti dai 220 tamponi effettuati questa mattina presso il complesso Mulè di via Venero ai cittadini che si erano registrati alla mail del Comune di Monreale.

Solo 4 i positivi, che rappresentano un dato importante per il sindaco monrealese Alberto Arcidiacono, che da mesi è impegnato in prima linea in questa battaglia che sta mettendo a dura prova tutta la popolazione. Lo screening anti-Covid continuerà, così come annunciato dall’amministrazione anche venerdì prossimo alle ore 9.

“Si precisa – si legge in una nota dell’amministrazione -, che la rilevazione dei soggetti che dovranno sottoporsi al test, sarà effettuato presso il parcheggio Torres, secondo le modalità indicate nella mail di accettazione della prenotazione. Mail all’indirizzo:[email protected] Indicare le generalità dei soggetti da sottoporre la test”.

Intanto a Monreale sono 90 gli attuali cittadini positivi al Covid-19. Sono 83e persone dichiarate guarite.