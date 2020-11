Arriva il maltempo in Sicilia, è allerta gialla

Ancora una giornata di maltempo è prevista per domani 23 novembre in Sicilia. E scatta l’allerta meteo per tutta la provincia di Palermo e per il capoluogo.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 24 novembre.

Il livello di allerta, per la giornata di domani, per la città di Palermo, è di colore giallo. “In particolare – si legge nel bollettino della Protezione Civile, si prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o rovescio o temporale sui settori orientali. I fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.