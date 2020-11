Covid-19, a Corleone 25 positivi al tampone rapido

Sono 25 i positivi asintomatici rintracciati a Corleone nel corso della giornata di screening di massa in modalità drive in. Lo rende noto l’amministrazione comunale corleonese.

Sono stati complessivamente 302 i tamponi eseguiti oggi durante il drive in per la prevenzione del Covid-19 promosso dall’assessorato regionale alla Salute in collaborazione con l’Anci e organizzato dall’Asp di Palermo.

Le persone risultate positive sono state in tutto 25. Tutte sono state già sottoposte a tampone molecolare il cui esito si avrà nei prossimi giorni.

“Si ringraziano i medici che hanno effettuato i tamponi e la Protezione civile comunale per il supporto logistico”, dice il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi.

In considerazione dell’alto numero di partecipanti allo screening di oggi, soprattutto nel pomeriggio, il sindaco Nicoló Nicolosi inoltre è già in contatto con le autorità sanitarie per organizzare un altro appuntamento per i tamponi con data da definire.