Covid-19, in crescita i contagi nel Palermitano: I DATI DI TUTTI I COMUNI

Sono stati superati i 5.500 positivi a Palermo e gli 8.000 in provincia di Palermo. Lo dicono i dati dell’Ufficio statistica della Città Metropolitana di Palermo in base ai dati arrivati dall’Asp aggiornati al 14 novembre.

I dati sono dunque aggiornati al 14 novembre in tutti i comuni della provincia di Palermo. Potrebbero quindi essere già variati.

La situazione più grave si trova a Misilmeri che da ieri è diventata zona rossa. Le restrizioni all’interno del Comune resteranno in vigore fino al 25 novembre salvo eventuali proroghe da parte della giunta regionale.

LA LISTA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Alia 19

Alimena 14

Aliminusa 4

Altavila Milicia 43

Altofonte 52

Bagheria 286

Balestrate 10

Baucina 13

Belmonte Mezzagno 21

Bisacquino 56

Blufi 2

Bolognetta 70

Bompietro 7

Borgetto 21

Caccamo 21

Caltavuturo 1

Campofelice di Fitalia 0

Campofelice di Roccella 11

Campofiorito 11

Camporeale 12

Capaci 18

Carini 102

Castelbuono 11

Casteldaccia 42

Castellana Sicula 6

Castronovo di Sicilia 11

Cefalà Diana 10

Cefalù 45

Cerda 21

Chiusa Sclafani 12

Ciminna 69

Cinisi 13

Collesano 4

Contessa Entellina 16

Corleone 40

Ficarazzi 83

Gangi 6

Geraci Siculo 2

Giardinello 2

Giuliana 6

Godrano 0

Gratteri 0

Isnello 3

Isola delle Femmine 31

Lascari 12

Lercara Friddi 30

Marineo 85

Mezzojuso 23

Misilmeri 410

Monreale 65

Montelepre 20

Montemaggiore Belsito 18

Palazzo Adriano 20

Palermo 5516

Partinico 172

Petralia Soprana 9

Petralia Sottana 0

Piana degli Albanesi 44

Polizzi Generosa 10

Pollina 6

Prizzi 5

Roccamena 5

Roccapalumba 0

San Cipirello 26

San Giuseppe Jato 40

San Mauro Castelverde 0

Santa Cristina Gela 3

Santa Flavia 55

Sciara 0

Scillato 0

Sclafani Bagni 0

Termini Imerese 115

Terrasini 16

Torretta 64

Trabia 41

Trappeto 4

Ustica NP

Valledolmo 1

Ventimiglia di Sicilia 0

Vicari 9

Villabate 160

Villafrati 28

TOT 8251