Appello ai siciliani guariti dal Covid19: “Donate il plasma”, a Palermo basta una mail

Basta inviare una semplice mail e si verrà ricontattati. E’ davvero semplice la procedura a Palermo per donare il plasma se si è guariti dal Covid-19. Un gesto che permette di guarire altre persone con la terapia a base di plasma iperimmune.

Non serve chiamare alcun numero telefonico per prenotarsi alla donazione di plasma. Basta solo mandare una mail all’indirizzo medicinatrasfusionale@policlinico.pa.it indicando dati anagrafici, recapito telefonico, referti tampone positivo e di quelli successivi negativi. Possibile inviare anche documentazione relativa alla storia clinica personale. Si verrà quindi convocati per un prelievo per dosare gli anticorpi posseduti.

Se i risultati saranno compatibili con l’uso del plasma super immune si verrà convocati per effettuare la donazione.

In queste ore i social sono invasi da un annuncio. “Cercasi persone guarite dal Covid-19 per donazione Plasma presso il policlinico di Palermo. Chi è guarito ha la possibilità di salvare tante altre vite semplicemente donando il plasma. Per informazioni chiamare lo 0916553227 091 6553229. Chiedere del Prof. Dott. Rizzo”. Per prenotare la donazione basta, invece, solo inviare una mail all’indirizzo indicato.

L’appello a chi è guarito lo ha rivolto anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “La Sicilia ha attivato 8 centri di raccolta per il plasma da molti mesi. Donare è un atto di grande umanità ed è indispensabile per aumentare le cure”.

In Sicilia sono già otto i centri di raccolta del plasma per la cura del Coronavirus autorizzati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’ assessorato regionale della Salute. La raccolta del plasma per l’immunizzazione avviene nei servizi trasfusionali presso i policlinici di Palermo e Catania, le Asp di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera. Possono donare quei cittadini guariti recentemente dal Covid-19 essendo ancora dotati di plasma iperimmune. Ma non ci si ferma, naturalmente, alla raccolta.