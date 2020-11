Tragedia a Terrasini, muore una donna per Covid-19

Un’altra tragedia sconvolge la città di Terrasini in provincia di Palermo. È ancora una volta una persona anziana a morire all’interno dell’ospedale del covid di Partinico. È morta una 71enne che non soffriva di patologie pregresse. Lo ha confermato il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci.

“Questa notte si è spenta presso il Covid Hospital di Partinico la nostra concittadina Selvaggio Nicoletta di 71 anni, che non soffriva di particolari patologie pregresse”, dice il primo cittadino di Terrasini.

“Il Coronavirus non è solo una tragedia sanitaria ma è anche una disgrazia umana perché lascia i pazienti soli, senza l’affetto e il conforto dei propri cari nel momento della morte in ospedale e senza possibilità di una vera celebrazione funebre”

“È per questo che nell’impossibilità di essere vicini fisicamente, vorrei ci stringessimo tutti, come comunità, con una preghiera attorno al dolore della famiglia Butera/Selvaggio, ricordando una signora buona e amata da quanti l’hanno conosciuta” .

Questa mattina un’altra brutta notizia è arrivata a Castellammare del Golfo, dove un’anziana di 87 anni è morta a causa delle complicazioni legate al covid-19. Ore d’ansia anche a Monreale in provincia di Palermo dove all’interno di una casa di riposo è scoppiato un focolaio di covid-19. Sono tre le vittime al momento accertate all’interno della casa alloggio per anziani e un’altra donna è in questo momento ricoverata in gravi condizioni in ospedale.