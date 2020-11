Musumeci nomina a San Giuseppe Jato il Commissario

A San Giuseppe Jato arriva il commissario nominato da Musumeci. Si occuperà di guidare il Comune in seguito alle dimissioni dell’ormai ex sindaco Rosario Agostaro. È Salvatore Graziano il nuovo commissario di San Giuseppe Jato. È un dirigente regionale in pensione.

La nomina arriva dal presidente della Regione Siciliana. Graziano farà le veci di sindaco, giunta e consiglio comunale, decaduti dopo la rinuncia alla fascia da sindaco di Agostaro. Il sindaco lo aveva detto e lo ha fatto, si è dimesso dopo che a San Giuseppe Jato si sono insediati i Commissari del Prefetto che hanno avviato una ispezione. Il fine è capire se all’interno del Comune possano esserci state infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Dopo le dimissioni di Agostaro, arrivarono a stretto giro anche quelle della schiera assessoriale e della maggioranza in consiglio comunale.

Il commissario resterà a San Giuseppe Jato fino alle prossime elezioni amministrative, salvo decisioni del Prefetto che potrebbe sciogliere il Comune. Lì si aprirebbe un’altra strada, con il Commissariamento prefettizio.