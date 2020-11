La Sicilia tra le regioni con indice Rt più basso ma non c’è da esultare

Piccoli segni di speranza in Sicilia che è tra le regioni italiane con il minore indice di trasmissibilità del Covid19. In Sicilia, infatti, ‘indice si assesta a 1.3. Si tratta del dato tra i più basso in Italia. Un fatto che fa piazzare la Sicilia tra le regioni a rischio medio ma è forse presto per iniziare ad ipotizzare ad un passaggio alla zona gialla.

Il monitoraggio sull’indice Rt è eseguito dall’Istituto superiore della Sanità e dal Ministero. La Sicilia ha un indice 1.3, superiore solo a Sardegna e Lazio. “Nessuno pensi che il problema non ci sia, i comportamenti individuali sono il miglior modo per tutelare i medici, gli infermieri e gli operatori che stanno lavorando in prima linea”, commenta l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Si tratta dei dati dal 2 all’8 novembre, un piccolo risultato delle limitazioni apportate dalle ordinanze regionali e Dpcm.

Nonostante i dati positivi, non c’è ancora da esultare. Il report infatti dice che in Sicilia ci sono stati 7.061 nuovi contagi e 342 nuovi focolai. E’ il tracciamento dei contatti che sarebbe andato in tilt. Ci sarebbero 5.521 persone positive che non si sa dove e come siano entrati a contatto con il virus.

Abbassare la guardia sarebbe un errore gravissimo. Nella settimana osservata, il 22,7 delle persone sottoposte a tampone sono risultate positive, il doppio rispetto al periodo precedenti. Numeri elevati. Ma la pressione negli ospedali, secondo l’Iss, è ancora, per poco, sotto la soglia di rischio. I posti occupati in terapia intensiva sono il 28 per cento del totale, mentre in reparto sono pieni il 34 per cento dei letti. Lo stress delle strutture è forte, per questo all’assessorato stanno accelerando sul piano ospedaliero, firmato da Razza.