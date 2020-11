Focolai incontrollabili, “Misilmeri zona rossa”, lo chiede il sindaco a Musumeci

Il sindaco di Misilmeri ha chiesto al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di istituire in citta una nuova zona rossa. Sono oltre 360 i positivi nel comune in provincia di Palermo e la situazione pare stia sfuggendo di mano alle autorità sanitarie. Così il sindaco misilmerese ha chiesto formalmente al Governatore siciliano di prendere in mano la situazione, istituendo una zona rossa. La decisione alle luce della scoperta di alcuni focolai all’interno di almeno due strutture che ospitano anziani.

“Cari concittadini, le ultime sono state delle ore molto importanti, dopo lo screening scolastico sono stato tutto il giorno in contatto con gli uffici del distretto sanitario. Sono stato informato di focolai sorti all’interno di due case di riposo misilmeresi e di una situazione generale che continua ad essere di difficile controllo per gli uffici della direzione sanitaria”, lo dice il sindaco in una nota, annunciando l’intenzione di istituire la zona rossa.

Il numero di positivi continua a salire a Misilmeri. Ieri si contavano 364 positivi, 16 in più rispetto al giorno prima. “Ho deciso di prendere una decisione dolorosa ma ahimè doverosa per tutelare i miei concittadini, ho informato il presidente della regione e ho chiesto al presidente Musumeci l’istituzione della zona rossa presso il nostro Comune, con la conseguente chiusura delle scuole. Non è stata una scelta semplice, ma i numeri dei contagi continuano ad essere troppo alti, e ogni iniziativa intrapresa non è stata sufficiente ad arginarli.

Nelle prossime ore il presidente Musumeci dovrebbe dare corso alla mia richiesta”.

“E’ un’altra prova difficile alla quale la nostra comunità è chiamata, sono certo che la supereremo brillantemente.

Rimaniamo uniti, rispettiamo le regole e presto sarà tutto un brutto ricordo”