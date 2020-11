Scoppia focolaio di Covid19 in casa di riposo di Monreale, morti due ospiti al Civico

Scoppia un focolaio di Covid-19 a Monreale dentro una casa di riposo di Monreale. Sarebbero già due le persone decedute dopo essere state ricoverate nel reparto Covid dell’ospedale Civico di Palermo. Erano ospiti nella casa famiglia per anziani monrealese. Lo riporta BlogSicilia.

Otto dei 24 ospiti della casa famiglia per anziani di Monreale sono risultati positivi al tampone rapido effettuato lunedì scorso, dopo che era deceduto un anziano. L’uomo era risultato positivo al Covid19 e aveva 94 anni. Presentava già diverse patologie e la sua condizione sanitaria si è aggravata con l’infezione da Covid19. L’altra vittima è una donna di 84 anni, morta ieri sera all’ospedale Civico. Un’altra anziana è ricoverata nello stesso reparto in condizioni gravissime. Gli altri ospiti della struttura risultati positivi sarebbero asintomatici. I dipendenti della struttura monrealese sarebbero, invece, tutti risultati negativi al tampone.

Sono ancora una volta le strutture che ospitano anziani a preoccupare. Vedi il caso dell’istituto geriatrico siciliano di Palermo dove la situazione è fuori controllo per diversi casi di contagio da Coronavirus. Positivi sono pazienti e lavoratori. L’Asp e l’assessorato alla Salute devono immediatamente mettere in sicurezza la Rsa Sereni Orizzonti di via Messina Marine. “Nonostante un’evidente situazione di alta criticità – ha fatto sapere la Cisl FP- a oggi non si registrano miglioramenti, anzi peggioramenti. Si sono verificati decessi fra gli ospiti dell’istituto geriatrico siciliano, mancano gli infermieri, molti fra gli Oss si sono ammalati e quelli che sono rimasti sono costretti a turni massacranti”. La direzione della Sereni orizzonti ha fatto sapere al sindacato che si sta facendo di tutto per reperire il personale necessario ma “che questa ricerca non ha al momento portato alcun frutto”. “Abbiamo appreso – continua il sindacato – che alcuni pazienti positivi al Covid19, per la loro particolare situazione, sarebbero stati portati in alcuni Pronto soccorso per ricevere le cure del caso”.