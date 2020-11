Covid-19, salgono a 44 i positivi a Piana degli Albanesi: un bimbo positivo

Salgono a 44 i positivi al Covid19 a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. Sono 42 i cittadini in quarantena e due quelli ricoverati in ospedale in discrete condizioni.

Nel corso della giornata di ieri a Piana degli Albanesi sono stati eseguiti ben 160 tamponi su quattro classi delle elementari e sul comparto dirigente e non dell’istituto comprensivo ma anche su persone che sono state in contatto con positivi. Tre insegnanti e un bambino delle elementari, positive anche altri 5 cittadini. Sono risultate positive in tutto 9 persone.

Intanto oggi a Piana degli Albanesi chiudono le scuole per consentire la sanificazione dei plessi. “Quattro dei nuovi casi accertati su oltre 100 tamponi interessano il comparto scolastico tre insegnanti ed un alunno – dice il sindaco Rosario Petta -. Nello specifico abbiamo proceduto, con Ordinanza Sindacale, alla chiusura immediata dei plessi nella giornata di domani venerdì 13, per consentire la sanificazione e pulizia straordinaria”.

“Comunicheremo i prossimi passaggi certi dopo avere effettuato ulteriori verifiche in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione Asp 6 ed il Dirigente scolastico per la chiusura delle scuole”. Lo screening, infatti, continuerà anche nei prossimi giorni.

Ad oggi sono 44 i concittadini positivi, 42 si trovano in isolamento a casa e 2 dei positivi si trovano in ospedale in buone condizioni di salute. “Chiedo la massima collaborazione dei cittadini – raccomanda il primo cittadino – uscite solo in caso di necessità e mantenete alta l’attenzione. Evitiamo ogni contatto, sperando di poter superare presto questo brutto momento”.