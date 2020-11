Covid-19, l’Italia verso lockdown leggero: “Raggiunto picco”

Si allontana l’ipotesi di un lockdown totale in Italia ma si avvicina l’ipotesi di un lockdown leggero. Il Governo Conte si è dato qualche giorno di tempo per riflettere e per vedere se la curva dei contagi possa iniziare a scendere. A parlare sarà l’Rt nazionale – la media della velocità di contagio da Covid, che nelle ultime settimane si è attestato a 1,7 . Secondo Conte il dato sarebbe in diminuzione. “Io credo che già oggi si sia abbassato, questo significherebbe che le misure adottate iniziano a dare i primi effetti”. Lo ha detto lo stesso Giuseppe Conte questa mattina.

“Se fosse così, saremmo incoraggiati. Stiamo lavorando con una strategia diversa rispetto a primavera scorsa, quando fu necessario un lockdown nazionale, ora invece abbiamo il dovere di intervenire dove c’è bisogno” e di non adottare strette più incisive nelle aree “dove non le meritano, e questo a beneficio di tutti”.

Sulle decisioni che prenderà il Governo vige ancora incertezza ma quello che appare chiaro è che il premier vuole evitare un altro Dpcm lacrime e sangue. Su quel che avverrà, “non posso azzardare, non ho la palla di vetro o capacità da indovino, ma ci auguriamo che il plateau, la soglia massima di contagi, sia stata raggiunta e ora inizi l’appiattimento”. Durante l’incontro ha anche parlato di un “rafforzamento della medicina territoriale” anche se, dice, “è difficile invertire la rotta”.

Nei piano del Governo ci sarebbe un “lockdown leggero” che consentirebbe alle imprese, alle fabbriche e alle professioni di andare avanti nonostante il blocco totale. Potrebbero chiudere bar e ristoranti su quasi tutto il territorio nazionale. Limitazioni anche per gli altri esercizi commerciali.

Sarebbero vietati tutti gli spostamenti fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione. Ci si potrà spostare solo per esigenze di salute, urgenza o lavoro. Il lockdown leggero potrebbe essere decretato in tutta Italia.

Da un lato il governo procederà con lo spostamento delle Regioni che supereranno i parametri di rischio nelle zone arancione e rossa; dall’altro il governo chiede anche ai governatori di regioni che rimarranno gialle di emanare ordinanze con misure più restrittive: dal lockdown totale nei Comuni dove si sono creati focolai, alla chiusura di alcune strade e piazze. Tecnicamente, i sindaci e i presidenti di Regione possono già agire, sulla base del Dpcm.