Clamorosa retromarcia del sindaco Orlando, le scuole non chiuderanno

Clamorosa marcia indietro del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Le scuole infatti non chiuderanno, come aveva annunciato ieri. Lo ha deciso poco fa nel corso di una conferenza stampa andata in onda sui social. Così il sindaco palermitano, dopo le clamorose dichiarazioni di ieri, cambia idea. Le scuole elementari, medie e superiori resteranno aperte e non chiuse come aveva annunciato.

Una decisione che ha scatenato la rivolta delle famiglie e anche di molti presidi e che ha spaccato la maggioranza con i consiglieri di Pd e Avanti insieme che hanno preso posizione sconfessando la linea del primo cittadino. Così il sindaco, dopo le vibranti polemiche arrivate da più parti, ha deciso che le scuole resteranno aperte.

Una decisione comunque presa con riserva. L’ordinanza che era già pronta resterà sulla scrivania del sindaco. Il sindaco Orlando, infatti, ha chiesto che venga fatto uno screening di massa su tutti gli studenti delle scuole palermitane,annunciando che la bozza per la chiusura è pronta e che potrebbe firmarla in qualunque momento.

Il sindaco ha detto inoltre di aver preso la decisione di “congelare l’ordinanza” dopo aver parlato con i ministri Speranza e Azzolina e col presidente della Regione Nello Musumeci.

“Ho avuto una lunga conversazione col ministro Speranza e gli ho chiesto di valutare i dati siciliani con l’Rt che sfiora l’1,5. Il ministro mi ha assicurato un controllo attento. Mi ha detto che se ci saranno motivi di preoccupazione interverrà subito”.