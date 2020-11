Si schiantano in viale Regione Siciliana, gravi due fratelli palermitani

Gravissimo incidente stradale ieri sera in viale Regione Siciliana, a Palermo, dove due fratelli sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I due ragazzi sono rimasti feriti dopo essersi schiantati a bordo di uno scooter contro le barriere spartitraffico che deviavano le auto in circolazione lungo via Regione Siciliana a causa di un cantiere. L’incidente è avvenuto nel corso della serata di ieri, all’altezza del supermercato Lidl, nella carreggiata centrale in direzione Trapani di viale Regione Siciliana.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla polizia municipale, il conducente dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere in cemento. Il mezzo è andato in frantumi. Alcuni automobilisti hanno segnalato l’incidente attorno alle 20:30.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato i due fratelli all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Dopo il ricovero i medici hanno sciolto la prognosi sulla loro vita anche se le loro condizioni sono gravi.

Sullo schianto indaga adesso la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Palermo al fine di chiarire se nell’incidente possano essere coinvolti altri mezzi. E’ stato anche il test alcolemico sul 29enne alla guida del mezzo.