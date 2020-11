Schianto mortale sulla Statale, muore 37enne di Castelvetrano

Un giovane di Castelvetrano è morto questo pomeriggio nel corso di un grave incidente mortale che si è verificato oggi nei pressi dello svincolo di Partanna lungo la SS 115 sud occidentale Sicula nel tratto che collega Castelvetrano a Menfi. A scontrarsi un furgone è un’auto nell’impatto un uomo di Castelvetrano di 37 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità intervenute intervenute, il furgone si sarebbe scontrato frontalmente con l’auto. Sul posto i soccorritori del 118 la Polizia Stradale i vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Castelvetrano. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per il ripristino della viabilità.

Il 37enne che è morto era passeggero a bordo dell’auto, una Renault Twingo. In seguito all’impatto, il suo corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo in una scarpata. Non sono gravi le condizioni del conducente del camion, originario di Marsala. I due ferito sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele.