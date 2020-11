Tutti contro Angela da Mondello, petizione per oscurarla online, Orlando: “Volgarità”

Sul web spunta anche una petizione contro Angela Chianello, alias Angela da Mondello, la palermitana di Non ce n’è Coviddi. Una petizione online chiede a Mark Zuckemberg, proprietario di Facebook e Instagram di chiudere i profili social della donna, diventata punto di riferimento dei negazionisti.

“Alla luce dei 30mila nuovi casi giornalieri di Covid-19, Angela da Mondello, come è stata ribattezzata la casalinga siciliana che aveva lanciato involontariamente il tormentone alle telecamere di “Non è la d’Urso”, non arretra di un centimetro”. Questo si legge nella presentazione della petizione contro Angela da Mondello su Change.org. IN FONDO ALL’ARTICOLO IL LINK ALLA PETIZIONE

Su Instagram Angela ha totalizzato circa 170mila followers, su Facebook, invece, impazza ormai su migliaia di pagine la sua nuova hit, per la quale è stata denunciata alla Procura di Palermo per aver organizzato una manifestazione a Mondello senza autorizzazione.

Al gruppo è stata anche inflitta una multa di 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. “Nel video, Angela Chianello indossa un abito di paillette dorate, balla sulla spiaggia e canta “Non ce n’è, non ce n’è, non c’è niente”. Ad accompagnarla un gruppo di giovani, tutti vicini e senza mascherina. Con questo i sottoscrittori della petizione chiedono la chiusura degli account e la rimozione del videoclip.

Non solo, ieri 10 novembre è scattata una denuncia per lei, due componenti di un gruppo musicale e per il proprietario di un autolavaggio alla Guadagna.

Oggi anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, non ha speso belle parole per Angela Chianello. Il primo cittadino ha annunciato che il Comune sarà parte civile al processo contro la palermitana. “La volgarità è tale che rischio di usare parole ancora più volgari del comportamento di questa signora, preferisco non commentare. Se ci sarà un processo penale nei suoi confronti costituirò il Comune parte civile”. Così sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Ecco il link per la petizione