Assunzioni all’Arpa Sicilia, concorsi per diplomati e laureati

Assunzioni all’Arpa Sicilia. Sono stati pubblicati i bandi di concorso all’Arpa per assumere diplomati e laureati. Si tratta dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che è alla ricerca di personale.

Partono quindi i concorsi per potenziare i ruoli tecnici e amministrativi dell’Arpa Sicilia, l’Agenzia regionale per l’ambiente. L’agenzia assumerà in tutto 19 persone diplomate e laureate. In particolare, una selezione, per titoli ed esami, con contratto a tempo pieno di 24 mesi riguarda tre laureati in ingegneria industriale o ambientale o architettura ambientale. Si cercano poi 3 laureati in chimica o chimica industriale. Assunzioni per 3 tecnici della prevenzione e 3 diplomati periti con indirizzo in Chimica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Meccanica.

Un altro concorso, sempre all’Arpa Sicilia, è per titoli ed esami e riguarda un collaboratore tecnico da destinare alle attività connesse al Progetto Corallo. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato di mesi 30.

I bandi di concorso sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Arpa Sicilia. Sono presenti anche alcuni avvisi pubblici per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi dirigenziali per un responsabile del Patrimonio, un responsabile Comunicazione e Marketing, un responsabile della IPAS Giuridico-ambientale, un responsabile Appalti e forniture, un responsabile Affari Generali e Legali e un responsabile Gestione Risorse Umane.