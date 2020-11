Lockdown nazionale, ipotesi 15 novembre

L’ipotesi di un lockdown nazionale si fa sempre più spazio in Italia. Mentre il governo sta studiando un piano per il Natale, sono sempre più numerose le forze politiche che chiedono misure di contenimento più restrittive. Saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine 24 ore su 24 tutti i giorni e soprattutto durante i fine settimana.

In queste ore torna sul tavolo del governo l’ipotesi estrema del lockdown generalizzato. Una ipotesi finora esclusa dal premier. I medici italiani premono da giorni affinché il governo prenda una scelta coraggiosa e decreti il blocco totale.

Al momento si ragiona sull’eventualità di sospendere alcune attività commerciali, che hanno ottenuto deroghe nelle zone rosse. Il premier Giuseppe Conte è cauto e intenzionato a non sconvolgere subito il sistema delle zone rosse, arancioni e gialle. Dunque vuole aspettare gli effetti che le misure dell’ultimo Dpcm potrebbero portare. L’obiettivo del governo è arrivare al 15 novembre, data considerata cruciale per tracciare un primo bilancio.

Ma le immagini delle grandi città, come Owl9e Catania, affollate, con strade e parchi pieni di gente che passeggia, ha indotto il Ministero dell’interno a intervenire. Il Viminale annuncia controlli “più serrati” per evitare gli assembramenti nei fine settimana, anche attraverso una serie di iniziative da concordare con i sindaci.

A breve potrebbero essere convocati d’urgenza i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di programmare gli interventi.

“Nel recente fine settimana, in diverse località del Paese – scrive il Viminale – si sono registrate situazioni di particolare assembramento, in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine”.

Intenzione del Viminale è quella di precludere alla gente le vie le piazze e tutti i luoghi in cui è possibile che si possano creare assembramenti.