Angela Chianello nei guai, denunciate 4 persone: chiuso autolavaggio

Guai in vista per Angela Chianello, che è stata sorpresa, assieme ad un gruppo di persone a girare un video musicale a Mondello che sponsorizza la sua nuova hit.

Lo scorso 8 novembre, i Carabinieri della Stazione Oreto sono intervenuti nel quartiere Guadagna per la segnalazione di un assembramento di persone. Successivi accertamenti, implementati dall’acquisizione e dall’analisi di un video musicale apparso sui social network “Facebook” e “Youtube”, hanno permesso di identificare e denunciare, a vario titolo, quattro persone per l’organizzazione e la rappresentazione di uno spettacolo non autorizzato.

Fra i partecipanti al video vi sono Angela Chianello, 41enne palermitana diventata nota come “Angela da Mondello”, oltre a due componenti di un gruppo musicale e al proprietario di un autolavaggio della zona, area privata adibita a luogo di registrazione.

Il video musicale ritrae una folla di persone intente a cantare e ballare a distanza interpersonale ravvicinata e senza mascherine.

Per l’attività di autolavaggio è scattata la chiusura per 5 giorni e la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione della normativa anti-Covid.

E’ in corso l’identificazione degli altri partecipanti al video