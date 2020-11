Altofonte, il Covid stronca titolare un negozio storico: “Addio Francesca Promidea”

Un altro lutto colpisce la città di Altofonte che perde un’altra concittadina a causa del Covid-19. Nel Comune in provincia di Palermo si registra purtroppo un’altra vittima, la quarta dall’inizio della pandemia. Questa mattina il sindaco Angela De Luca ha Si è spenta infatti Francesca Bruno, aveva 66 anni. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno ad Altofonte visto che la donna era molto conosciuta in paese. Tutti la chiamavano Francesca “Promidea”. Gestiva un negozio di articoli da regalo

“Oggi è un triste risveglio per la nostra comunità – ha detto il sindaco di Altofonte -. Purtroppo ho appena ricevuto la notizia della scomparsa della ” nostra” Franca Promidea. Così la chiamavamo tutti. Donna di grande coraggio, disponibile nei confronti dell’altro, madre affettuosa e nonna amorevole. Un abbraccio alla famiglia Russo per questa grande perdita”.

Nei giorni scorsi altre due persone altofontine hanno perso la vita in ospedale. La cittadina ha pianto per la morte di Ignazio Frangipane, questo il nome della persona deceduta a causa delle complicazioni dovute all’infezione da Coronavirus nei giorni scorsi e un altro cittadino di cui non sono state rese le generalità.