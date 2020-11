La sindaca di Montelepre positiva al Covid, ricoverata con la polmonite

Il sindaco di Montelepre ricoverata all’ospedale di Partinico con polmonite. È positiva al Covid-19. Lo ha comunicato la stessa prima cittadina, tranquillizzando tutti cittadini e amici.

Il sindaco di Montelepre, Maria Rita Crisci, era stata ricoverata oggi in seguito ad una crisi respiratoria. Dopo essere stata ricoverata al Covid Hospital di Partinico, è stata stabilizzata e sottoposta a esami clinico. “Ho la polmonite da Covid”, dice. “Arrivato anche il risultato del tampone molecolare”, è positivo.

“Qui in ospedale sono tutti gentili e professionali – aggiunge la prima cittadina -. Già stamattina un giovanissimo medico, dottore Di Gregorio e l’infermiera della tenda Carmen, sono stati squisiti, attenti ad ogni dettaglio, non ero positiva e quindi dovevano essere sicuri di dove e come farmi spostare per fare la tac.

Io non ho idea di come abbia potuto prendere il covid. Ho tenuto le distanze e la mascherina”.

“Io sono in buone mani state tranquilli.

Voi mie concittadini fate i bravi, siate responsabili – aggiunge – La mia giunta mi sostituirà in tutto, siete in buone mani anche voi”.