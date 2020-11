Neonato trovato morto a Trapani, sul corpicino segni di violenza

Il corpicino di un neonato è stato trovato nella periferia di Trapani. Il piccolo è stato trovato senza vita, abbandonato dentro un complesso in via Francesco De Stefano, ex via 43.

Questa mattina la segnalazione è giunta da un residente. Il neonato si trovava all’interno della sacca amniotica con il cordone ombelicale ancora attaccato. Sul suo corpo ci sarebbero alcuni evidenti segni di violenza.

Sul posto si trovano la Polizia Scientifica, oltre al 118.