Incidente mortale, muore Tommaso Lo Grasso di Partinico: ferita la moglie

Tommaso Lo Grasso, 62 anni, di Partinico è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia in provincia di Piacenza. L’uomo era in auto con la moglie tra Fiorenzuola e Alseno è uscito di strada, forse dopo aver investito un cinghiale che stava attraversando la strada in quel momento.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una pianta ed è morto sul colpo. La moglie, è rimasta ferita trasportata dal 118 all’ospedale, ma non è in pericolo di vita. Tommaso Lo Grasso era originario di Partinico.

La dinamica del grave incidente mortale è ancora al vaglio dei Carabinieri. Pare che lo schianto sia avvenuto un’ora e mezza prima della chiamata al 118 e a diversi metri prima rispetto al luogo dove poi l’auto ha terminato la sua corsa. Un passante si è accorto dell’incidente per puro caso visto che l’area dello schianto era completamente al buio. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell’uomo deceduto e la donna rimasta ferita.