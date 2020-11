Odissea bonus mobilità, portale in tilt per lo Spid di Poste

Il Bonus mobilità che serve ad ottenere un buono per l’acquisto di bici elettriche e altri mezzi alternativi sta scatenando le ire di centinaia di migliaia di utenti. Così il clickday si trasforma in un pasticcio all’italiana con code di 600 mila utenti in attesa, 20 minuti di tempo per chiedere il bonus bici, vanificati dal non funzionamento dello Spid di Poste Italiane.

Il portale delle Poste, infatti, non ha retto al grandissimo afflusso di persone che hanno chiesto di accedere tramite l’identità digitale. Alla fine molti italiani hanno dovuto rinunciare, dopo ore di attesa al bonus mobilità per il cattivo funzionamento dello Spid.

Tutto ha inizio stamattina, 3 novembre, alle 9, orario in cui è scattato il tanto atteso «click day». Inizialmente il sito www.buonomobilita.it è andato in tilt. Dopo i problemi iniziali, in molti sono riusciti a collegarsi alla piattaforma ma con spiacevoli sorprese. Davanti a loro una lista d’attesa infinita. Code lunghissime e continui blocchi del sistema con diciture del tipo «l’avanzamento della coda è in pausa».

A metà giornata, anche se la lista ha preso pian piano a scorrere, sono circa 600 mila le persone in attesa di poter caricare i propri dati – dallo Spid all’Iban fino alla fattura o lo scontrino parlante – così da ottenere un rimborso del 60% della spesa effettuata per l’acquisto di una bici o un monopattino (il valore massimo del buono è di 500 euro).

Il click day per il bonus bici però è stato l’ennesimo fallimento. Il sito Poste per lo Spid, quello utilizzato da molti per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione, sta avendo problemi.

“Si ricorda che l’ingresso alla sala d’attesa non dà la garanzia automatica del rimborso o della generazione del buono mobilità. L’accesso e/o la registrazione al sito non dà diritto alla corresponsione del contributo, che sarà erogato fino all’esaurimento dei fondi disponibili”.