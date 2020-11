Dilaga il Covid19 nel Palermitano, focolai in tanti Comuni: due vittime in 24 ore

Altre strutture chiudono a Palermo a causa del Coronavirus. Dopo l’accertata positività di alcuni atleti che svolgono attività nel PalaMangano è stato vietato l’accesso al palazzetto dello sport di via Ugo Perricone Engel, a tutta l’utenza e al personale. Disposta, inoltre, la sanificazione dell’impianto, come ha reso noto il Comune attraverso una nota.

Cresce l’allarme in città, ma preoccupa soprattutto l’andamento dei contagi in provincia. Una donna di Cinisi, ricoverata in ospedale, è deceduta ieri notte come ha comunicato il sindaco, Giangiacomo Palazzo, che ricorda che in paese ci sono altre otto persone con il Covid-19. “Purtroppo questa notte una nostra concittadina, già ricoverata in ospedale da diversi giorni, è deceduta a causa del Covid19. La perdita subita, per noi tutti, è motivo di dolore e di sincera commozione”.

Ieri sera un altro lutto ha colpito la comunità di Altofonte. È stato il sindaco Angela De Luca a dare la triste notizia. “Purtroppo mi trovo di nuovo qua a porgere le mie più sentite condoglianze ad un altra famiglia di Altofonte e a sostenere le fragilità che questa pandemia sta portando allo scoperto”. Questo il triste messaggio di Angela De Luca.

Tanti i casi in provincia di Palermo. A Misilmeri sono 101 i cittadini positivi al Covid-19. A Isola delle Femmine, invece, sono stati registrati dieci casi nelle ultime 24 ore e ora i positivi sono 38. Crescono i contagi anche a Capaci dove il loro numero è arrivato a 42, più 23, con una persona in ospedale mentre a Partinico il totale dei positivi ha toccato quota 156 con tre guariti e 19 nuovi contagiati.

A Torretta, zona rossa, salgono a 54 i casi di Coronavirus accertati. A Marineo si rischia il focolaio. Sono 54 gli alunni di tre classi in quarantena e altre 36 persone sono in isolamento in attesa del tampone. A loro si aggiungono pure 26 insegnanti che, per precauzione, oggi dovrebbero fare il test anche se non hanno avuto contatti diretti con i positivi.

Ad Alimena, oggi in piazza verranno effettuati in modalità “drive in” i tamponi molecolari ai 110 residenti che venerdì scorso erano risultati positivi al test rapido. Dall’esito di questi esami dipenderà la scelta di istituire una zona rossa.