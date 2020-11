Covid-19, ospedale di Partinico al collasso, positivi trasferiti a Marsala

Il Covid hospital di Partinico è pieno di pazienti positivi al Coronavirus. Al momento non riceve più pazienti tanto che alcuni pazienti trovati positivi questa mattina all’ospedale Ingrassia sono stati dirottati all’ospedale di Marsala per mancanza di posti letto.

Il Covid Hospital di Partinico era stato convertito proprio per far fronte all’emergenza in caso di aumento dei pazienti che però sono aumentati a dismisura negli ultimi giorni.

La situazione dei ricoveri a Palermo è critica e a soffrirne sono i pronto soccorso che non riescono a fare fronte non solo ai malati Covid, ma anche alle altre emergenze. Al momento a Partinico ci sono 90 ricoverati e 24 in terapia intensiva. “In queste ore stiamo dimettendo dieci pazienti – dicono dall’ospedale – Dieci posti in questa situazione danno la possibilità di allentare un po’ la pressione. Ma siamo certi che i posti disponibili verranno occupati molto presto”.