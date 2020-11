Corleone, sequestrati 150mila articoli per fumatori (VIDEO)

La Guardia di Finanza di Corleone ha sequestrato circa 150 mila articoli per fumatori venduti senza autorizzazione.

I Finanzieri della Tenenza di Corleone hanno sequestrato, in due diversi empori di Corleone e Lercara Friddi entrambi riconducibili a soggetti di etnia cinese, 147.8614 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette da fumo) illecitamente detenuti e posti in vendita senza prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché in completa evasione d’imposta.

I prodotti – privi dei titoli autorizzativi e per i quali non è stato effettuato il pagamento delle accise – erano messi in vendita ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati, con evidente distorsione del mercato legale.

I militari hanno quindi provveduto a contestare ai titolari delle attività la violazione di cui alla legge 407/1942 (vendita di generi di monopoli senza le prescritte autorizzazioni) che prevede, per il trasgressore, oltre al sequestro della merce, la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 5.000 sino ad un massimo di €. 10 mila euro, nonché la segnalazione alla competente Agenzia Dogane e Monopoli per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.

L’attività testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori e degli imprenditori che operano nel rispetto delle norme.