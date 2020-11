Nuovo Dpcm, Conte annuncia in diretta coprifuoco serale e nuove chiusure

“Non stiamo subendo una insostenibile pressione nelle terapie intensive ma ad un preoccupante affollamento nelle terapie sub intensive e nelle aree mediche in generale”. Con queste parole il premier Conte annuncia nuove misure anti-Covid contenute in un nuovo Dpcm che sarà firmato tra qualche ora.

“L’evoluzione dell’epidemia è molto preoccupante – ha detto questa mattina Conte in diretta dalla Camera dei Deputati per le comunicazioni sulle misure per l’emergenza da Covid-19 -. Il quadro è in transizione verso uno scenario di tipo 4 e in alcune regioni c’è il rischio di tenuta dei sistemi sanitari. Ci sono specifiche criticità in regioni e province in cui la trasmissione del virus appare incontrollata”.

Conte ha fatto notare come l’Rt nazionale sia 1,7 e come in alcune regioni il dato sia superiore a questa media. “Nella settimana è stato superata la soglia critica di terapia intensiva e di aree mediche, la situazione potrebbe peggiorare nel prossimo mese e il quadro non tiene conto delle restrizioni introdotte con il Dpcm del 24 ottobre che ha introdotto misure più severe. Gli effetti possono verificarsi e possono essere constatati solo a partire dal 14ensimo giorno in poi dall’adozione delle misure”.

“Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che ci fanno prevedere l’andamento della pandemia, per questo, visto che la situazione è critica, siamo costretti a intervenire per attuare misure e attuare una strategia mitigativa del contagio. Una strategia modulata in base alla criticità rilevate nei territori, in base anche al rischio di tenuta sei servizi sanitari”.

Conte ha annunciato interventi restrittivi in base ai livelli di rischio rilevato nei territori e provvedimenti differenziati sui vari scenari regionali. “Il Dpcm – ha annunciato Conte -individuerà tre aree di rischio in cui saranno inserite le regioni in base all’attuale situazione sanitaria e alla situazione epidemiologica. Una regione potrà passare da una fascia all’altra in base al numero di contagi”.

Ma a livello nazionali si interverrà con specifiche misure: